Coppia di violenti rapinatori in manette a Sabaudia

Una coppia di violenti rapinatori è finita in manette a Sabaudia dopo una lunga indagine coordinata dalla Procura di Latina. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi 37enni, residenti in provincia. I carabinieri li hanno arrestati per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Sarebbero stati loro, lo scorso 24 agosto, ad aggredire un cliente all’interno di un negozio del centro, colpendolo con calci e bastonate e sottraendogli poi il cellulare e una somma di 40 euro. La donna risulta inoltre gravemente indiziata per l’agguato a una 72enne avvenuto lo scorso 20 settembre sempre nel centro della città delle dune: in quel caso la signora era stata picchiata e derubata di un collier in oro. Entrambe le vittime avevano dovuto fare ricorso alle cure mediche. Per i due, individuati grazie alle testimonianze dei rapinati, sono stati disposti al momento gli arresti domiciliari.