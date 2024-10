Corsa dei Quartieri, cresce l’attesa a Cisterna

Tutto pronto a Cisterna per la terza edizione della Corsa dei Quartieri, la manifestazione podistica che vedrà cimentarsi sabato alle 17:30 dieci squadre in rappresentanza delle zone della città. In occasione della presentazione dell’evento in aula consiliare Cisterna Vecchia, che è la squadra che ha vinto l’ultima edizione, ha riconsegnato il trofeo nelle mani del Sindaco. L’appuntamento è fissato su Corso della Repubblica dove verrà allestito un anello di 500 metri, chiuso al traffico per la durata della staffetta. Ciascun atleta lo ripeterà due volte percorrendo così la distanza di mille metri.