Droga nascosta in un edificio disabitato, smascherato un 56enne

Aveva nascosto una scorta di droga in un edificio alla periferia di Cisterna disabitato da anni ma non aveva fatto i conti con il proprietario dell’immobile. Grazie a una segnalazione di quest’ultimo, infatti, un 56enne di Latina è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Chiamati sul posto dal proprietario, insospettito dalla presenza di strane buste nella casa, i militari hanno rinvenuto 13 involucri contenenti complessivamente 500 grammi di infiorescenze di marijuana. Nelle vicinanze, inoltre, c’era un secchio del peso di due chili contenente la stessa sostanza. Le successive indagini hanno permesso di risalire al 56enne, che una volta raggiunto non ha potuto negare le sue responsabilità. Tutta la droga sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma per ulteriori approfondimenti.