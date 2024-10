Due operazioni contro il caporalato dei Carabinieri a Campoverde e Pontinia

LATINA – Sono due le operazioni dei Carabinieri contro il caporalato in provincia di Latina.

La prima a Campoverde dove i militari, con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina e all’Ispettorato territoriale del Lavoro, hanno controllato un’azienda agricola che si occupa di raccolta di prodotti autoctoni bengalesi mediante l’impego di 4 operai tutti identificati. Il titolare firmatario, un cittadino bangladese di 33 anni residente a Roma è stato denunciato per violazioni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, mancata sorveglianza sanitaria e mancata valutazione dei rischi e sanzionato amministrativamente per la violazione delle leggi sull’impiego di lavoro sommerso con una multa di 2.847,68 euro per aver impiegato 2 lavoratori in nero su 4 presenti sul posto di lavoro al momento dell’accesso ispettivo e sanzioni amministrative per complessivi 6.400 euro.

A Pontinia, invece è stato denunciato un uomo di 55 anni residente a Priverno, per non aver provveduto ad effettuare la prevista visita medica di idoneità al lavoro e per non aver assicurato una sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori. Adottato anche provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato 2 lavoratori in nero su 3, pari al 75% del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro, tutti in regola sul territorio nazionale. Sono state elevate sanzioni per 3.274,83 euro e sanzioni amministrative per 10.300 euro.