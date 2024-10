“Festival dell’Architettura del ‘900”, nominato il Comitato Scientifico

LATINA – Il Comune di Latina ha nominato il comitato scientifico chiamato ad organizzare il “Festival dell’Architettura del ‘900”, prestigioso appuntamento previsto nel capoluogo per il 6 e 7 dicembre e inserito nel dossier “Bonum Facere” presentato dalla Città per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Il Festival, per il quale la Camera di Commercio ha stanziato un contributo di 50mila euro, avrà una connotazione internazionale, con mostre e itinerari a tema e con un premio intitolato a Luigi Piccinato, l’autore del Piano regolatore di Latina.

Il comitato, con il coinvolgimento di professionisti e docenti universitari provenienti da tutta Italia, sarà composto dal professor Mosè Ricci, professore ordinario del Dipartimento Pianificazione, Design, Tecnologia dell’architettura presso la Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma, dal professor Claudio Varagnoli, professore ordinario di Restauro dell’Architettura presso l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti – Pescara, dall’architetto Daniela Cavallo, docente di Marketing Territoriale Dipartimento Economia Aziendale presso l’Università di Verona Dipartimento Management, dall’architetto Pietro Cefaly, direttore scientifico della Casa dell’Architettura di Latina, dall’architetto Massimo Rosolini, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Latina, dall’architetto Marco Vivio, vice presidente IN/ARCH – Lazio e dall’architetto Matteo Coluzzi, ideatore e coordinatore del progetto ‘Viaggio nella Città del Razionalismo” e vincitore del Concorso “Città di Fondazione nel contemporaneo” promosso da LazioInnova – Regione Lazio.