Finto agente della Polizia Postale mette a segno una truffa da 17mila euro

Inizialmente si è spacciato per l’operatore di un istituto di credito, poi per dare più credibilità alla sua telefonata ha affermato di appartenere alla Polizia Postale. In questo modo, nei giorni scorsi, un 34enne campano è riuscito a truffare un uomo di Sabaudia facendosi versare su un conto corrente una cifra importante, ben 17mila euro. I carabinieri della città delle dune sono riusciti comunque a risalire al responsabile e lo hanno denunciato per truffa.