Formia, colto in flagranza mentre era intento a rubare all’interno di una farmacia: arrestato

FORMIA – La Polizia di Formia nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, ha tratto in arresto un uomo, italiano di 33 anni, con a carico svariati pregiudizi di polizia e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, per furto aggravato ai danni di un farmacia sita nel comune di Formia. I poliziotti del Commissariato di Formia, sono stati allertati in piena notte da una segnalazione alla sala operativa, circa la presenza di un ladro all’interno della “Farmacia Comunale” di Formia.

Gli agenti hanno trovato all’esterno dell’attività commerciale una Guardia Giurata, in servizio presso il vicino pronto soccorso, che ha riferito di aver sentito alcuni rumori all’interno dei locali della farmacia e di aver quindi dato l’allarme. I poliziotti hanno subito individuato l’uomo, con il volto travisato che ha tentato di nascondersi. L’ingresso degli agenti nella farmacia ha spinto l’uomo a consegnarsi e la perquisizione personale ha permesso di trovare nella tasca sinistra del pantalone oggetti atti allo scasso.

L’uomo è stato condotto negli uffici del Commissariato e dai successivi accertamenti è emerso che adiacente alla vetrina della farmacia infranta e parzialmente divelta, c’era un estintore, di proprietà dell’ospedale e sottratto nel parcheggio, probabilmente utilizzato dall’uomo per infrangere la vetrina.

Arrestato in flagranza dagli agenti, per l’uomo è stato disposto dal PM il rito per direttissima, tenutosi nella mattina di ieri, all’esito del quale il giudice ha convalidato arresto ed ha disposto nei confronti dell’uomo i domiciliari, con rinvio ad una nuova udienza fissata per il prossimo 25 ottobre.