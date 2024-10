Giornata Nazionale del Trekking Urbano, Terracina aderisce

Anche Terracina parteciperà giovedì alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, giunta alla XXI edizione. La Città ha aderito infatti all’iniziativa che quest’anno ha scelto come tema “Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio”. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio in chiave sostenibile con percorsi che celebrino la “trasformazione di un paesaggio con la conoscenza umana per la valorizzazione e conservazione della memoria identitaria. Il percorso, a cura della sezione locale dell’Archeoclub, partirà alle 10,30 da piazza Garibaldi e si svilupperà lungo il Centro Storico basso per arrivare al Porto Antico e al litorale di Ponente.

«Abbiamo scelto di aderire nuovamente a questa iniziativa perché rappresenta un momento di condivisione e di crescita culturale. Un’esperienza partecipata di conoscenza e di scoperta dei tesori della nostra Città per tutti all’insegna della sostenibilità», hanno dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo Alessandra Feudi e il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.