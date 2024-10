Guida con patente revocata e provoca incidente sulla via Appia a Sperlonga: denunciato 55enne

SPERLONGA – Sulla via Appia, nel territorio di Sperlonga si è verificato questa mattina un incidente stradale tra un autovettura e un autocarro. L’autovettura, guidata da un 55enne in direzione Roma-Napoli, ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente il camion che arrivava dalla direzione opposta. L’autista dell’auto è stato trasportato in eliambulanza al nosocomio di Latina, mentre il conducente dell’autocarro è stato trasportato tramite 118 all’ospedale di Formia.

IL 55enne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai previsti esami tossicologici e multato perché sprovvisto di patente di guida poiché revocata.