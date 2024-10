Irrompe in caserma per riavere la patente: 55enne arrestato

La sera scorsa si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Cisterna in evidente stato di alterazione, pretendendo la restituzione della patente che gli era stata ritirata lo scorso 16 ottobre in seguito ad un controllo della polizia Locale. Un 55enne del posto, già sottoposto a sorveglianza speciale, ha dato in escandescenza arrivando a spintonare un militare che provava a calmarlo. Per tale motivo l’uomo è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Giudicato oggi per direttissima, è stato di una nuova misura cautelare, la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.