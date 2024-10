Itri e Sabaudia, i truffatori colpiscono ancora

Una coppia di truffatori è stata smascherata dai carabinieri di Itri in seguito alla segnalazione di un uomo del posto, al quale avevano fatto versare un bonifico di 380 euro per sottoscrivere una polizza assicurativa rivelatasi inesistente. Si è accertato che i due, una 52enne e un 26enne, di recente avevano raggirato diverse persone ricorrendo allo stesso trucco. A Sabaudia, invece, i carabinieri hanno denunciato per truffa un senegalese di 22 anni residente in provincia di Treviso: attraverso una chat aveva contattato un 59enne spacciandosi per suo figlio e convincendolo a accreditargli un bonifico di 2410 euro necessario per fronteggiare delle gravi difficoltà economiche.