Latina calcio, l’attaccante Capanni dovrà sottoporsi a intervento chirurgico

LATINA – Dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico l’attaccante del Latina Calcio 1932 Luan Capanni. La decisione al termine degli accertamenti clinici e strumentali a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri. Proprio il responso degli accertamenti disposti dal medico societario ha confermato la lesione che lo ha obbligato a lasciare il campo domenica, dopo lo scontro di gioco nella partita contro il Benevento. Rottura completa del legamento crociato anteriore e una lesione di terzo grado del legamento collaterale mediale per il quale si sta programmando l’intervento chirurgico. E intanto ieri durante l’allenamento anche Fabio Cortinovis ha avvertito un dolore al posteriore della coscia sinistra mentre era impegnato in un’azione di gioco. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore dovrà sottoporsi ad un ciclo di cure e verrà valutato settimanalmente prima di poter tornare in campo.