Latina Calcio, stagione finita per il baby Scravaglieri

Brutte notizie dall’infermeria per il Latina Calcio. Gli accertamenti clinici effettuati nelle ultime ore hanno confermato i timori di domenica dopo l’uscita dal campo per infortunio del giovane Maurizio Scravaglieri: il centrocampista classe 2005 ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per il ragazzo, reduce da un ottimo avvio di stagione, il campionato può ritenersi concluso. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Novità negative sono arrivate anche per un altro protagonista, Ferdinando Mastroianni, uscito malconcio dalla gara con il Giugliano: gli esami di risonanza magnetica hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello esterno della gamba sinistra. I tempi di recupero stimati sono di circa tre settimane. Per mister Padalino si riduce dunque la possibilità di alternative in attacco, ma soprattutto viene a mancare un prezioso tassello per l’impiego degli under.