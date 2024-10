Lavoro nero, individuate dalla Guardia di Finanza 450 posizioni irregolari sul territorio pontino

LATINA – Controlli ispettivi da parte dei militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Latina e della Tenenza di Sabaudia avviati nei confronti di 4 aziende agricole attive nel settore agroalimentare, alcune delle quali in forma di cooperativa, tra Sabaudia e Terracina.

Le Fiamme Gialle, oltre ad acquisire la documentazione contabile ed extracontabile relativa alla gestione delle società e in particolar modo ai rapporti lavorativi in essere, hanno identificato i lavoratori presenti (in particolare di nazionalità indiana, del Bangladesh e nord-africani) e acquisito anche dai dipendenti stessi informazioni sull’effettiva natura del rapporto di lavoro, alle caratteristiche delle prestazioni svolte e alle condizioni lavorative.

Le attività ispettive hanno evidenziato, per il solo anno 2020, 450 posizioni lavorative irregolari in quanto impiegati dai titolari delle aziende per un totale di ore settimanali in misura superiore ai limiti previsti dalla normativa e dai contratti di categoria, precludendo loro la fruizione di riposi settimanali ed erogando parte della retribuzione “”fuori busta”” in modo tale da avere un indiscutibile vantaggio fiscale. Nei confronti delle imprese sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 480 mila euro.