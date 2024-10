L’ispettorato del lavoro di Latina ha deciso: bagnino risarcito oggi per 4 mila euro

LATINA – Questa mattina presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro i bagnini hanno avuto una prima risposta. Uno di loro è stato risarcito direttamente dal committente Stabilimento Balneare di Terracina, “che si avvaleva del servizio delle società fantasma che Uiltucs Latina denuncia da anni, differenze retributive sono state riconosciute per un ammontare di 4000 euro per il periodo di lavoro stagionale 2024 svolto come Assistente Bagnante presso il complesso turistico ricettivo di Terracina”, spiega Gianfranco Cartisano, segretario della Uiltucs Latina che prosegue: “Una vittoria parziale, ma oggi abbiamo rispristinato la dignità del lavoratore riconoscendo le differenze tra un contratto al ribasso e quello che dovrebbe essere stato il vero contratto nazionale applicato, quello del Turismo Pubblici esercizi. Ad oggi però abbiamo ancora tantissimi bagnini ai quali dare riposte. Quello che è accaduto oggi è solo una risposta che sicuramente apre un fronte costruttivo e di ripristino dai salari a queste figure importanti degli Assistenti Bagnanti”.

Per domani comunque, rimane la manifestazione degli assistenti bagnanti davanti alla sede Ila2022 a Terracina a partire dalle 9.30.