Minaccia la madre con un coltello: arrestato un 30enne di Latina

LATINA – E’ tornato a casa a tarda notte, in evidente stato di ebbrezza. La madre si è permessa il lusso di rimproverarlo e lui ha reagito impugnando un coltello e minacciandola. Così ieri notte la signora ha chiamato il 112 facendo intervenire una volante nella sua abitazione di Latina: gli agenti hanno bloccato e arrestato il figlio irascibile, un trentenne. Sempre nel capoluogo la squadra mobile ha eseguito un provvedimento nei confronti di un 40enne, responsabile di una serie di condotte moleste e vessatorie ai danni di una conoscente per nulla intenzionata a cedere ai suoi corteggiamenti. Per lo stesso motivo l’uomo era stato già raggiunto da un ammonimento del Questore ma questa volta è stato destinatario di un divieto di avvicinamento alla persona offesa.