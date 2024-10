Motori e Rosse Emozioni, devoluti 700 euro a LatinAutismo

NORMA – “Motori e Rosse Emozioni” ha confermato anche quest’anno la sua spiccata vocazione per il sociale. Il grande evento motoristico andato in scena a Norma nel weekend del 14 e 15 settembre ha fatto registrare numeri importanti non solo tra le vetture che hanno sfrecciato lungo il “Circuito Norbano” e non solo nella folla di spettatori che ha assistito alle esibizioni e alle esposizioni nella welcome area. I numeri importanti sono arrivati anche dalla raccolta fondi promossa dagli organizzatori dello Scuderia Ferrari Club Norma: per la nona edizione la manifestazione era abbinata all’associazione LatinaAutismo e proprio nei giorni scorsi la presidente Monia Magliocco ha ricevuto un contributo di 700 euro da destinare ai tanti progetti promossi dall’importante realtà che da anni opera a sostegno delle persone autistiche. Hanno provveduto alla consegna della somma il presidente Benedetto Catalani e i componenti del direttivo del Club, già attivatisi per donare una targa all’associazione la sera introduttiva dell’evento, il 14 settembre nel centro storico del paese: “Ringraziamo quanti hanno contribuito – ha commentato Catalani – ed in particolare il nostro socio Dino Parente, impegnatosi a sostenere LatinAutismo con un contributo di 200 euro. Siamo felici che l’associazione abbia potuto mettere in mostra le sue iniziative durante la giornata di domenica 15, con uno stand che ha riscosso l’interesse e la curiosità di numerosi spettatori. Il binomio motori e solidarietà resterà sempre un punto fermo nelle nostre attività, ci inorgoglisce la possibilità di renderci utili per una nobile causa”.

La nona edizione ha fatto dunque registrare la partecipazione di sei diversi club, provenienti anche da fuori regione, e di oltre 100 vetture di svariato genere: dalle mitiche Ferrari alle Alfa Romeo, dalle rombanti monoposto ai prototipi, dalle auto d’epoca ai modelli di marchio nipponico. Grande successo ha riscosso anche la mostra scambio dedicata a modellismo, giocattoli d’epoca, pittura e altri articoli: artisti, artigiani e appassionati hanno proposto le loro creazioni e le loro collezioni a tema motoristico, accogliendo tantissime persone negli spazi allestiti all’ingresso della welcome area. Tali ottimi risultati sono il presupposto ideale per guardare con fiducia e ambiziosi progetti alla decima edizione di “Motori e Rosse Emozioni”. Vista la ricorrenza del decennale, tra l’altro, anche il sindaco Andrea Dell’Omo, sempre presente nell’ultima due giorni, ha garantito il massimo sostegno dell’Amministrazione per un appuntamento entrato ormai a far parte della storia e delle tradizioni di Norma.