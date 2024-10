Nuovo maxi furto al deposito Enel di via Piattella a Latina

LATINA – Nuovo maxi furto nel fine settimana ai danni del deposito Enel in via Piattella a Latina. I ladri, secondo i primi accertamenti sarebbero entrati dall’unica finestra non dotata di allarme e avrebbero portato via materiali per oltre 100 mila euro. La notizia è riportata dal quotidiano Latina Oggi. La scoperta è stata fatta ieri quando i dipendenti si sono recati al lavoro e hanno subito allertato la Polizia. Gli agenti hanno svolto un accurato sopralluogo nella speranza di riuscire a rintracciare i responsabili dell’ennesimo furto ai danni del deposito di via Piattella.