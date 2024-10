Offese social, Matilde Celentano pronta a querelare

Il sindaco di Latina Matilde Celentano si riserva di adire le vie legali per il perdurare delle offese social riguardanti il suo aspetto fisico. In una nota diffusa oggi la prima cittadina ha citato alcuni commenti offensivi sul suo aspetto, caratterizzati dal sospetto del ricorso alla chirurgia estetica. Sono consapevole di essere un personaggio pubblico e mi prendo anche le critiche, ha affermato, ma deve finire questo attacco alle donne che fanno ricorso ad interventi migliorativi della propria estetica, dietro i quali ci potrebbero essere problemi psicologici e di salute. La Celentano ha ricordato che le terapie alle quali si è sottoposta per curare un tumore hanno comportato delle modifiche transitorie nel suo fisico ma ha ribadito che nessuno ha il diritto di giudicare qualora fosse ricorsa alla chirurgia estetica.