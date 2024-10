Omicidio Giuroiu, arriva l’assoluzione per Angelo Travali

La Corte d’Appello di Roma ha assolto Angelo Travali dall’accusa di concorso in omicidio di Nicolas Giuroiu, il romeno assassinato a borgo Sabotino nel marzo del 2014. Per il 38enne di Latina, secondo l’Antimafia capo dell’omonimo clan, la Procura Generale aveva chiesto che venisse confermata la pena a 21 anni di reclusione comminata in primo grado dal Tribunale di Latina. Oggi invece è arrivata la sentenza, decisamente a sorpresa: Travali è stato assolto per non aver commesso il fatto.