Omicidio Moro, condanna definitiva per Andrea Pradissitto

Scattata la condanna definitiva di Andrea Pradissitto per l’omicidio di Massimiliano Moro, avvenuto nel gennaio del 2010 in un appartamento in Q5. Il 34enne, all’epoca appartenente al clan Ciarelli, ha ottenuto un ulteriore sconto di pena avendo rinunciato ad impugnare la sentezza di primo grado: dai 9 anni decisi dal Gip del Tribunale di Roma si è passati alla reclusione per 7 anni e mezzo. Per l’esecutore materiale dell’omicidio, Simone Grenga, la condanna era stata invece a 20 anni.