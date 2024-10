Piantagione di marijuana scoperta nella casa di un 44enne

Era in possesso di 54 piante di marijuana in fase di essiccazione, custodite all’interno della sua abitazione insieme ad altre 6 piante in fase di fiorescenza coltivate in un terreno adiacente la casa. Un 44enne di Santi Cosma e Damiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto sul fatto e arrestato dai carabinieri della stazione locale, che hanno provveduto al sequestro della sua piantagione, per un totale di 6 chili e mezzo di stupefacente, e anche di un bilancino e altro materiale per il confezionamento delle dosi.