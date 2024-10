Polizia Locale di Latina: manca il personale e manca tanto altro!

Una grave carenza di personale sta complicando ulteriormente la situazione della Polizia Locale di Latina. E’ l’allarme lanciato dalla Cisl Funzione Pubblica dopo l’ultima assemblea con i lavoratori, durante la quale sono state illustrate le difficoltà emerse nei rapporti con il Comune rispetto alle questioni sul tavolo ormai da tempo. Secondo il segretario Raffaele Paciocca, nonostante le recenti assunzioni ci si trova ad avere una dotazione complessiva di meno di sessanta dipendenti, a fronte di una previsione legislativa regionale di almeno 420 unità operative. La Polizia Locale rischia il collasso nell’erogazione dei servizi essenziali per 130mila residenti nel capoluogo. Il sindacato lamenta anche gli scarsi investimenti in Previdenza complementare, in dotazioni di vestiario, sui buoni pasto e sul parco auto. Se risposte dall’ente continueranno a non arrivare, assicurano dalla Cisl, non si potrà evitare la trasformazione della vertenza evocando l’attenzione del Prefetto.