Pontinia, sospensione e multa per un’azienda agricola

Un blitz dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro è scattato in un’azienda agricola di Pontinia. I militari, affiancati dai colleghi della stazione locale, hanno effettuato un controllo nell’ambito di un servizio straordinario per il contrasto al caporalato. Nell’azienda è stato identificato un solo dipendente presente, un indiano regolarmente assunto, ma è stata riscontrata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. Una violazione ritenuta di estrema gravità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha portato alla denuncia della titolare, una 57enne del posto, e alla sospensione dell’attività. Nello stesso contesto sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 2200 euro.