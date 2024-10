Porto Rio Martino, passi avanti per sbloccare i fondi regionali

Gli assessori comunali alle Politiche per l’Ambiente e alla Marina, Franco Addonizio e Gianluca di Cocco, hanno fornito chiarimenti sulla questione del Porto di Rio Martino nella seduta odierna della commissione Trasparenza. E’ stato precisato che dopo un’interlocuzione con la Regione è stato avviato l’iter per predisporre la modifica alla previsione progettuale di riutilizzo del materiale di escavo del bacino, privilegiando il relativo riporto sul tratto di arenile Foce Verde – Capoportiere. Secondo Di Cocco e Addonizio rimodulare il progetto come richiesto dalla Regione Lazio servirà a sbloccare il necessario finanziamento per la riapertura e la navigabilità del porto canale.