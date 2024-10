Raid nel negozio di Kebab, denuncia e indagini per tre giovani

Indagini in corso da parte della polizia di Latina su tre giovanissimi autori di un raid in un negozio di Kebab del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione, lo scorso 7 ottobre un 29enne, un 26enne e un 17enne non accettarono il rifiuto del titolare alla loro richiesta di consumare alcolici. I tre inizialmente lo insultarono e poi scagliarono due bottiglie contro il finestrino della sua auto dopo che preferì chiudere il locale e allontanarsi con i suoi collaboratori. Gli aggressori non si rassegnarono e inseguirono l’uomo ma dovettero desistere per l’arrivo delle forze dell’ordine. Due giorni dopo, inoltre, due dei tre aggressori si presentarono con un martello e un’asta metallica per rompere il vetro del banco degli alimentari. La polizia questa mattina ha eseguito nei confronti dei tre un decreto di perquisizione emesso dalla Procura: sono stati denunciati, ma a breve potrebbero essere destinatari di ulteriori provvedimenti.