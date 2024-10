Rapinano un coetaneo a Latina, tre minorenni denunciati

LATINA – I Carabinieri di Latina hanno individuato e denunciato all’Autorità giudiziaria per i Minorenni di Roma tre giovani, responsabili di una rapina ai danni di un loro coetaneo avvenuta il 6 ottobre dello scorso anno in un noto centro commerciale di Latina, quando, dopo averlo spintonato, bloccato e fatto cadere a terra, lo hanno rapinato di una catenina d’oro e due braccialetti che la vittima indossava.

“L’attenzione rimane alta – spiega l’Arma – al fine di fornire una risposta concreta e incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con

assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini per acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati e assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza e nello specifico i più giovani, invitati a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi reato di cui siano vittime o situazioni dubbie di cui vengano a conoscenza”.