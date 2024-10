Regioni d’Europa, i mercati internazionali tornano a Latina

LATINA – Torna per la seconda edizione, il prossimo week end, organizzato dalla Fiva Confcommercio di Latina, “Regioni d’Europa, mercati internazionali”. L’evento, realizzato in collaborazione con il Consorzio Prisma, offrirà la possibilità di vivere un percorso alla scoperta delle specialità gastronomiche e delle produzioni artigianali dell’intero continente grazie alla presenza di oltre 70 stand in rappresentanza di altrettante nazioni.

L’appuntamento, a partire da venerdì e fino a domenica dalle 9 alle 24, è previsto nel cuore della città: a piazza del Quadrato, lungo viale Italia e in piazza dei Bonificatori.

Abbiamo parlato con Roberto Delle Fontane, della Fiva Confcommercio e uno degli organizzatori della manifestazione.