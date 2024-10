Sabaudia: ad Halloween una festa…da paura!

Sabaudia ha organizzato per Halloween una festa…da paura. Dal 31 ottobre a sabato 2 novembre, infatti, la città si tingerà di magia e mistero con tre giorni di festeggiamenti lungo viale Circe, animato anche da un mercatino e da gonfiabili gratuiti per i bambini. Giovedì pomeriggio, in particolare, l’associazione Ninfea intratterrà i più piccoli in Piazza del Comune, mentre la sera ci sarà il concerto di una tribute band di Lady Gaga seguito da un dj set. Nei giorni successivi spettacoli di magia, balli di gruppo e altre iniziative.