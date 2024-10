“Satricum, a che punto siamo?”: l’evento al Circolo Cittadino

Il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina ha organizzato per venerdì alle 10:30 un incontro dal titolo “Satricum. Mezzo secolo di ricerca archeologica: a che punto siamo?”. Obiettivo dell’evento è quello di far conoscere la realtà archeologica di Satricum, un sito di incommensurabile valore che rimane sconosciuto a molti cittadini di Latina. Durante l’incontro si discuterà anche dello stato attuale degli scavi e delle iniziative future per la valorizzazione del sito. Prevista la presenza delle autorità locali e di vari relatori, tra i quali la professoressa Mareike Gnade, direttrice degli scavi e responsabile del progetto per conto del Reale Istituto Neerlandese di Roma , che illustrerà i risultati di 46 anni di attività e di importanti ritrovamenti.

Gli scavi – curati dal 1977 al 1990 dall’Istituto Olandese, poi dal ’90 al 2022 dall’Università di Amsterdam, dal ‘22 di nuovo passati sotto il Reale Istituto Neerlandese di Roma – hanno rivelato aspetti fondamentali della storia antica del nostro territorio e rappresentano un unicum a livello internazionale.