Scoperto e fatto chiudere un ristorante abusivo e in precarie condizioni igieniche

Questa mattina la Polizia Locale di Terracina, affiancata dai Carabinieri del Nas e dal personale della Asl, ha effettuato un’ispezione in un ristorante del posto al termine della quale si è deciso per la chiusura dell’attività, risultata abusiva e con gravi carenze igienico sanitarie. Il titolare, un cittadino straniero, è stato sanzionato per un importo di circa 10 mila euro. Ulteriori accertamenti sono in corso per individuare eventuali altre violazioni, anche in materia fiscale.