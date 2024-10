Sorveglianza speciale per noto pregiudicato di Latina

LATINA – Il Tribunale di Roma su proposta del Questore di Latina ha emesso la misura della Sorveglianza Speciale nei confronti di soggetto pluripregiudicato, classe 97 ed attualmente in carcere.

In particolare l’uomo, soggetto noto alle forze dell’ordine per la sua caratura e per il suo spessore criminale, già da minorenne, aveva dato luogo ad un’ascesa criminale che si è concretizzata in plurime tentate rapine in concorso, in lesioni personali e ricettazioni. Nel 2023 era stato condannato in via definitiva per tentata estorsione in concorso e per estorsione e rapina continuata aggravata dal metodo mafioso, entrambe divenute irrevocabili. A carico del soggetto risulta inoltre un altro procedimento penale pendente, per il quale è stato condannato nel grado di appello alla pena di 8 anni di reclusione.

Nei confronti del soggetto proposto è stato delineato un quadro di attuale pericolosità sociale e alla luce del contesto criminale, dell’attuale pericolosità sociale e tenuto conto della elevata gravità delle condotte poste in essere nel tempo, il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, condividendo la proposta formulata dalla Questura, ha applicato all’uomo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per la durata di 3 anni con obbligo di soggiorno. Misura che sarà scontata dall’uomo al termine dell’espiazione delle pene restrittive derivanti dalle condanne a suo carico