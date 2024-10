Spaccio a Cori, pesanti condanne per gli arrestati

CORI – Spaccio di stupefacenti a Cori. Le quattro persone arrestate dai Carabinieri nel gennaio scorso sono state giudicate oggi con rito abbreviato in sede di udienza preliminare davanti al gup Del Tribunale di Latina Mara Mattioli che ha emesso la sentenza a conclusione della camera di consiglio.

Accogliendo completamente le richieste avanzate dal pm il gup ha condannato Carmine Di Noia a sei anni e mezzo di reclusione, Luca Di Noia a 4 anni e due mesi, Alessandra Bertone a 5 anni e quattro mesi, Giuseppe Musa a 4 anni. A loro carico anche una multa fino a 30mila euro per Carmine Di Noia, fino a 20mila euro per gli altri tre.