Trasformazione digitale, Latina stanzia 116mila euro

LATINA – Nel consiglio comunale di Latina svoltosi ieri è stata approvata una variazione di bilancio, dell’importo di 116mila euro, destinata al potenziamento informatico dell’ente. La somma, derivante da economie di spesa provenienti dai progetti finanziati con i fondi del Pnrr, sarà reinvestita in iniziative di trasformazione digitale riguardanti progetti già avviati e anche nuove misure dedicate ai servizi e all’accessibilità da parte dei cittadini.

“Il processo di transizione digitale – ha affermato il sindaco Celentano – è stato avviato e ci saranno, nel prossimo futuro, altri progetti che miglioreranno la digitalizzazione dell’ente estendendola sempre di più ai servizi e all’accessibilità da parte dei cittadini. Voglio complimentarmi, per il lavoro finora svolto, con l’assessore Tesone che ha saputo attivare una programmazione puntuale finalizzata a trasformare in azioni concrete ciò che era stato pianificato dalla precedente amministrazione. Faccio riferimento, ad esempio, al nuovo sito internet del Comune, finanziato con i fondi del Pnrr. Rispettare la tempistica per la realizzazione del progetto e l’attivazione del servizio non era cosa scontata. E’ stato un successo di squadra, al quale ha contribuito il personale del Ced, del servizio Internet e della mia segreteria. Spesso questi uffici non vengono valorizzati ma lavorano sodo, come in questo caso, e quindi è giusto renderne pubblica menzione”.