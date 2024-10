Tre chili di cocaina “marca Rolex” rinvenuti dalla Mobile a Sabaudia

SABAUDIA – Un blitz della squadra Mobile di Latina in un capannone abbandonato alla periferia di Sabaudia ha permesso di rinvenire tre chili di cocaina e di arrestare un narcotrafficante attivo sul territorio pontino. Tutto è partito dalla segnalazione di strani movimenti all’interno del sito: gli agenti si sono appostati notando che un uomo raggiungeva spesso il luogo per poi tornare nella sua abitazione, nelle vicinanze. I poliziotti hanno fatto irruzione nella casa del sospettato, un albanese di 33 anni già noto alle forze dell’ordine e in attesa di rilascio del permesso di soggiorno. Nell’alloggio e nel capannone sono stati rinvenuti in tutto tre chili di polvere bianca riportanti il brand di una nota marca di orologi. Si è poi risaliti ad un connazionale del 33enne che nascondeva in uno zaino una somma di 48mila euro, subito sequestrata.