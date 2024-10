Trovato il responsabile dell’incendio del 24 agosto: è un 86enne di Spigno Saturnia

SPIGNO SATURNIA – Un’operazione congiunta dei carabinieri forestali di Spigno Saturnia e dei colleghi del Nipaf di Latina ha portato oggi all’esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Cassino nei confronti di un anziano del posto, dell’età di 86 anni: ricorrendo alle riprese della videosorveglianza i militari hanno accertato che è stato lui, lo scorso 24 agosto, ad appiccare un incendio in una zona boschiva nel territorio di Formia, in località Pietra Composta. Quel giorno furono ridotti in cenere due ettari di macchia mediterranea nonostante l’impiego di cinque squadre di vigili del fuoco, mezzi aerei e protezione civile. Le fiamme, innescate in punti diversi, arrivarono anche a lambire alcune abitazioni. Per tale motivo il pensionato è finito ai domiciliari.