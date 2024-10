Truffatori in azione a Cisterna e Priverno: raggiri per oltre 2mila euro

Un 61enne di Cisterna, con la complicità di una 26enne residente in Toscana, ha truffato un indiano di 37 anni attraverso un’inserzione online: in cambio di oltre 1600 euro aveva garantito allo straniero la consegna di un’auto, in realtà mai avvenuta. I carabinieri di Cisterna hanno individuato e denunciato i due truffatori dopo la segnalazione della stessa vittima. A Priverno, invece, i militari del posto sono risaliti ad un campano di 59 anni riuscito a raggirare una 24enne lepina: la ragazza gli aveva fornito estremi e pin della sua carta di credito prepagata, il truffatore ne aveva approfittato per prelevare 440 euro da un bancomat in provincia di Napoli.