Tumori della pelle e Dermatoscopia: due giorni di incontri organizzati dalla Lilt di Latina

A Sabaudia, presso l’Hotel Oasi di Kufra, si terrà domani (venerdì 25) e sabato 26 ottobre l’undicesima edizione dell’”Incontro di casistica dermatoscopica interattiva”, della “Scuola di dermatoscopia”, organizzato dalla Lilt di Latina con il contributo della segreteria scientifica. Sarà proposto uno sguardo rivolto alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dei tumori della pelle, fenomeno che ha subito maggiore diffusione negli ultimi anni, anche tra i più giovani, attestandosi al 6° posto per trend di crescita tra tutti i tumori conosciuti. La dermatoscopia è una metodica diagnostica non invasiva utilizzata da decenni nella pratica clinica per la diagnosi dei tumori cutanei. Alla due giorni prenderanno parte vari esperti di caratura internazionale e numerosi docenti universitari, oltre ai delegati di 22 scuole di dermatoscopia provenienti da tutta Italia.

Secondo il dottor Alessandro Annetta, responsabile dell’ambulatorio di dermatologia oncologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e coordinatore dell’ambulatorio di dermatologia oncologica della Lilt, “nessuno dovrebbe morire più di melanoma. Ogni paziente che arriva con un melanoma in fase avanzata è una sconfitta per ciascuno di noi dermatologi. Per questo la prevenzione è fondamentale. E per questo il confronto rappresenta lo strumento migliore per un accrescimento collettivo della diagnosi precoce che rappresenta l’arma migliore per dare qualità della vita e adeguate cure ai pazienti. Gli strumenti ci sono, la grande sfida che intendiamo vincere ogni giorno è utilizzarli al meglio”.

I lavori saranno aperti, come di consueto, dalla relazione del Prof. Giuseppe Argenziano, Prof. Ordinario di dermatologia della II Università di Napoli e presidente della SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse. Nel corso della due giorni, a cui parteciperanno relatori di caratura internazionale come il Prof. Aimilios Lallas, professore associato dell’Università di Salonicco e presidente della International dermatoscopy society, la Prof. Elvira Moscarella, professore associato di dermatologia della II Università di Napoli e il Prof. Luigi Valenzano, decano di dermatologia del Lazio, saranno messi a confronto, in modalità interattiva, opinion leader, giovani medici emergenti, specializzandi o specialisti, sulla casistica selezionata dai più importanti centri dermatologici italiani, universitari ed ospedalieri, che si occupano di dermatoscopia.

A conclusione dei lavori, dopo l’elaborazione delle votazioni della casistica, sarà consegnato il Premio in memoria di Letizia Aielli la cui famiglia ha sostenuto importanti iniziative mirate alla prevenzione e diagnosi precoce del melanoma cutaneo.