Un rimaneggiato Latina all’assalto dell’ex Di Donato

Domani (sabato 19) alle 15 al Francioni il Latina affronterà l’Altamura dell’ex Di Donato con l’obbligo di fare risultato per interrompere la serie di tre sconfitte consecutive. Un compito reso arduo anche dalla raffica di assenze: mancheranno infatti gli infortunati Capanni, Cortinovis, Vona e Mastroianni e lo squalificato Ndoj. Da non escludere l’impiego di alcuni baby per il settore offensivo, a partire da Addessi, unica punta centrale insieme al “sopravvissuto” ma mai avvistato Martignago.

Un commento del mister, Pasquale Padalino, nella consueta conferenza stampa della vigilia.