Villaggio della Salute a Latina, il sindaco Matilde Celentano: “La prevenzione è vita”

LATINA – Il Comune di Latina si è trasformato oggi in un Villaggio della Salute che è stato allestito all’interno dei Giardini comunali. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Asl di Latina, in collaborazione con il Comune capoluogo, per l’evento “Prevenzione in rosa” .

Un’intera giornata dedicata al tema della prevenzione, nel mese dedicato a quella del tumore al seno, che vuole mettere a fuoco la salute della donna nel suo complesso: i principali rischi, la prevenzione attraverso i controlli periodici, ma anche attraverso gli stili di vita, la sana alimentazione, il movimento, lo sport e altro ancora, per ammalarsi meno e vivere meglio.

Una giornata fortemente voluta dal sindaco di Latina Matilde Celentano, come ha spiegato lei stessa

La prevenzione è la migliore medicina, ma spesso non si eseguono controlli, seppure semplicissimi.

Ne ha parlato la professoressa Concetta Potenza che dirige la Uoc di Dermatologia dell’ospedale Fiorini di Terracina, una delle eccellenze del territorio pontino

La dottoressa Ilaria Proietti, dermatologa, ha sottolineato l’importanza di questi screening

Il professor Carlo De Masi, coordinatore Aziendale della Breast Unit di Latina e Referente per il II livello del programma di Screening Mammografico spiega il percorso da seguire e quanto è importante iniziare presto i controlli

