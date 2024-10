Violenza e sequestro all’ex Zuccherificio, Dragos Marcu condannato a 8 anni e 5 mesi

LATINA – E’ stato condannato a 8 anni e 5 mesi di reclusione Dragos Daniel Marcu, il 30enne che a maggio 2023 violentò una ragazza all’interno del rudere dell’ex Zuccherificio di Latina Scalo. E’ la sentenza inflitta dalla Corte di appello di Roma che ha escluso la recidiva e ridotto seppure di poco la pena inflitta in primo grado dal gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario che a conclusione del processo con rito abbreviato lo aveva condannato a 9 anni e quattro mesi di carcere, pena superiore a quella richiesta dall’accusa. Il difensore di Dragos, l’avvocato Adriana Anzeloni, ha comunque annunciato ricorso in Cassazione dopo la notifica delle motivazioni perché in base agli elementi oggettivi c’è stato un errore nel calcolo della pena carceraria. A Dragos la Procura di Latina contesta il sequestrato di persona e la violenza sessuale su un’adolescente di Latina, rimasta in balia dell’uomo per oltre quattro ore. Dragos era poi stato rintracciato a arrestato pochi giorni dopo all’interno di una fabbrica dismessa dove si era rifugiato.