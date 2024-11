21ª edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, premio al Comune di Latina

LATINA – Il Comune di Latina ha partecipato alla 21ª edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze che, a Lugano, ha presentato al pubblico svizzero oltre 400 espositori provenienti da 60 paesi, insieme a più di 100 hosted buyer.

Nell’ambito della manifestazione il Comune di Latina ha ricevuto il riconoscimento Swiss Tourism Awards per “la sua straordinaria capacità di unire storia, cultura e natura in un territorio unico”. Dei 400 espositori i premiati sono stati 15, tre dei quali italiani: il Comune di Latina, la Regione Lazio e il Comune di Spoleto.

“Swiss Tourism Awards – afferma l’assessore Franco Addonizio – è il prestigioso riconoscimento con cui viene certificata e valorizzata l’eccellenza in differenti contesti del turismo dalla forte vocazione innovativa. Siamo, dunque, particolarmente orgogliosi del premio ricevuto dal Comune di Latina grazie alla promozione sostenibile del territorio. Nell’ambito del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze è stato raccontato il legame tra Latina e le acque, da sempre elemento primario del nostro territorio, che da criticità è diventata risorsa, per la presenza di aree umide di elevato interesse naturalistico, per la spiaggia Bandiera Blu, per la presenza dei laghi costieri, della rete dei corsi d”acqua, tutti elementi preziosi che attraggono sempre più visitatori interessati al turismo sostenibile e che amano immergersi nella natura attraverso percorsi di esplorazione naturalistica. Questa realtà è testimoniata da alcune realtà associative locali che si impegnano a promuovere e rendere accessibile e viva la ricchezza naturale del territorio pontino, contribuendo alla promozione di un turismo che tutela l’ambiente e che celebra le particolarità del paesaggio e il suo legame profondo con le acque. Le associazioni Circe, Eco-house San Michele, la Filibusta Pontina e la guida turistica Maurizia Moglioni con le loro iniziative supportano il Comune nella promozione di Latina Città delle Acque, dando vita ad una attività di rete che riunisce le loro proposte nella mappa del Sentiero di Circe, progetto co-partecipato anche dall’amministrazione comunale. Ringrazio gli uffici per il lavoro fatto che ha portato ad ottenere il riconoscimento e, in particolare, Elisabetta Alfarano del servizio Ambiente. Il valore aggiunto alla presenza in fiera, insieme al Comune di Latina, è stato inoltre rappresentato da sponsor d’eccellenza del nostro territorio come Confagricoltura che ha messo a disposizione i prodotti agroalimentari dei maggiori produttori del territorio, ottenuti seguendo un metodo sostenibile, e dall’Azienda Bassiano Reale conosciuta per l’ottimo prosciutto. Il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze è stato, per il Comune di Latina presente con una delegazione e per le aziende locali che hanno partecipato esponendo i prodotti della nostra terra, un’occasione – conclude Addonizio – che ha permesso di promuovere il territorio di cui siamo fieri.