Aggredisce i Carabinieri, anche lanciandogli contro benzina: arrestato 22enne di Cisterna

CISTERNA – La scorsa notte i Carabinieri di Cisterna, su richiesta arrivata al 112 sono intervenuti per una lite in ambito familiare ad opera di un ventiduenne già noto alle forze di polizia. Giunti sul posto, i militari hanno riscontrato la presenza del giovane, in evidente stato di alternazione psico-fisica, che, alla vista dei Carabinieri, ha iniziato ad aggredirli e minacciarli. I militari insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, hanno provato a contenere il ragazzo che, invece di calmarsi, ha afferrato un innaffiatoio contenente benzina, scagliandosi contro i militari, colpendoli con calci e pugni e minacciandoli. Nonostante i diversi tentativi, non essendo riusciti a far desistere il giovane dal proprio agire violento, i militari hanno provveduto ad immobilizzarlo, vedendosi costretti a fare ricorso all’utilizzo dello spray in dotazione al personale della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina.

Il 22enne è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre che per lesioni.

I Carabinieri intervenuti sono stati sottoposti a controllo medico all’ospedale di Aprilia, mentre il 22enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, con rito direttissimo.