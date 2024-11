Attività antibracconaggio nelle campagne di Aprilia, i Carabinieri arrestano un uomo

LATINA – Nella mattinata di sabato scorso, i militari de Nipaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, nel corso di mirati controlli in materia di attività venatoria, sorprendevano ad Aprilia, in località La Cogna, un individuo, munito di arma comune da sparo, intento ad esercitare attività venatoria con l’ausilio di un richiamo elettroacustico (mezzo vietato dalla legge sulla caccia).

Il soggetto è risultato inoltre non essere in possesso del porto d’armi. L’arma è inoltre risultata essere oggetto di furto, denunciato a Latina circa due anni prima dal proprietario.

Il responsabile è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di ricettazione e porto abusivo di arma da fuoco.

L’arrestato, un uomo di 49 anni, con precedenti penali, è attualmente ai domiciliari presso la propria abitazione.

L’arma, un fucile da caccia cal. 12 è stato sequestrato insieme a un richiamo elettroacustico completo di batteria e altoparlante, 79 cartucce cariche, calibro 12 e 6 cartucce cariche, calibro 20.