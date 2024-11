Bomba carta all’ingresso del residence a Terracina

TERRACINA – Una bomba carta artigianale è esplosa domenica notte a Terracina, non lontano dal lungomare. In un primo momento i residenti non si sono allarmati perchè hanno pensato all’esplosione di un petardo, la mattina dopo si sono resi conto che due auto erano state danneggiate dalla deflagrazione. Come accertato dai carabinieri, l’ordigno era stato appoggiato sul muretto di un’abitazione del residence e quando è esplosa ha danneggiato due auto in sosta. I Carabinieri sono intervenuti ieri mattina per svolgere il sopralluogo e avviare le indagini. Si dovrà capire se si sia trattato di un’intimidazione o di un atto vandalico.