Cisterna, in carcere il 48enne che ha tentato di violentare la ex

CISTERNA – Gli agenti della Questura di Latina hanno provveduto ieri a notificare a un uomo di 48 anni di Cisterna il provvedimento di custodia cautelare in carcere con le accuse di tentata violenza sessuale, rapina e lesioni personali ai danni della sua ex compagna.

La Polizia era intervenuta dopo la segnalazione della donna che, dopo aver interrotto la relazione, si era vista minacciata aggredita dall’uomo, incapace di accettare la rottura. Aveva tentato di violentarla cagionandole lesioni personali.

L’Ufficio di Sorveglianza, in considerazione della gravità dei fatti, ha sospeso il beneficio dell’affidamento in prova di cui il 48enne stava usufruendo per fatti pregressi, disponendo la custodia in carcere notificata ed eseguita ieri.