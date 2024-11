Due società sequestrate dalla polizia di Latina: riscontrati collegamenti con la mafia

La polizia di Latina ha eseguito un sequestro preventivo disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. I sigilli sono scattati su due società che operano nel campo dell’edilizia, la “Professionals at work.” e la “Edil Gallo”, a quanto pare oggetto di intestazioni fittizie riconducibili a personaggi arrestati dalla squadra mobile pontina lo scorso 11 luglio. Nell’operazione finirono in manette per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso cinque soggetti collegati ad associazioni criminali locali, campane e siciliane. Tra di loro c’era un uomo ritenuto in collegamento con la mafia di Agrigento che operava dietro le quinte delle due società, avviate con dei prestanome per svolgere lavori collegati ai benefici del Superbonus 110%. Il patrimonio aziendale stimato tra il 2021 e lo scorso anno ammonta ad oltre un milione e mezzo di euro ma l’effettivo ammontare è ancora da quantificare.