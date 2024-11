Francioni stregato per il Latina, ko anche con il Monopoli

Il Francioni resta stregato per il Latina, sconfitto anche ieri sera da un Monopoli decisamente più forte. Alla mezzora i pugliesi hanno siglato il gol partita con Bulevardi, a segno dopo una bella azione in velocità con un doppio velo da parte degli attaccanti Yeboah e Vazquez. Nonostante una generosa reazione i nerazzurri non sono riusciti a pungere in attacco, mostrando confusione e poca aggressività al cospetto di un avversario decisamente “più squadra”.

La situazione di classifica rimane complicata e a questo punto il prossimo impegno ha già il sapore dello scontro salvezza: domenica alle 15 si giocherà a Biella contro la Juventus Nex Gen, ultima della classe, e per giunta bisognerà fare a meno degli squalificati Di Livio e Vona.