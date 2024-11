La “Compagnia itinerante della prevenzione” fa tappa a Ponza

PONZA – La Compagnia itinerante della Prevenzione è un programma di promozione della salute in 20 tappe, promosso dalla ASL Latina, al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza degli screening oncologici e la valutazione dei fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili.

L’iniziativa è particolarmente significativa perché nasce con la finalità di garantire una maggiore accessibilità ai servizi sanitari in aree urbane particolarmente disagiate e insulari. La presenza del truck prevalentemente composto da 5 ambulatori e un mammografo costituisce, infatti, una risposta concreta alle esigenze della popolazione locale, garantendo attività di prevenzione direttamente sul territorio.

Il prossimo appuntamento sarà a Ponza dal 4 al 7 Novembre presso il Piazzale del Poliambulatorio in Località Tre Venti dove saranno effettuati i seguenti screening oncologici gratuiti e la valutazione dei fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili:

• Mammografia: per donne dai 50 ai 74 anni

• Pap/HPV test: per donne dai 25 ai 64 anni Kit per il sangue occulto: per uomini e donne dai 50 ai 74 anni Misurazione di pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia e calcolo dell’indice di massa corporea (BMI)

Gli orari e le giornate per accedere alle visite sono i seguenti:

• Dal 04 al 06 Novembre 2024, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

• Il 7 Novembre 2024 dalle ore 8:30 alle 11:30.

L’ appuntamento rappresenta per la ASL un passo avanti nella direzione di una sanità inclusiva che esce dal perimetro delle strutture sanitarie e non si limita ad offrire accessi gratuiti allo screening o ad erogare servizi non garantiti (la mammografia che da oltre 8 anni non veniva più effettuata nell’isola) in luoghi più disagiati ma porta sulle strade della provincia informazioni e sensibilizzazione e qualità di vita.

Il team fornirà anche counseling breve per promuovere stili di vita sani, offrendo indicazioni su alimentazione, attività fisica, prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol, e sarà sensibilizzata la comunità sulle vaccinazioni con la promozione della salute della donna in tutte le fasi della vita. Invitiamo tutta la comunità a partecipare attivamente a questa iniziativa cruciale per la salute. La prevenzione è un’opportunità straordinaria per garantire il benessere della comunità, e ognuno di noi ha un ruolo importante in questo processo.