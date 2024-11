Minacce e messaggi a raffica, manette per uno stalker 41enne

APRILIA – Tormentava da tempo la sua ex, tempestandola di chiamate e messaggi e ricorrendo costantemente a insulti e minacce. Alla fine, il mese scorso, la malcapitata, costretta anche a cambiare numero di telefono, si è rivolta ai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Così la sera scorsa un 41enne di Aprilia è stato arrestato per il reato di atti persecutori, in esecuzione di un provvedimento del Gip del Tribunale di Latina.